الريسي يزور أكاديمية ربدان ويشيد بالاحترافية

أبوظبي (وام)

زار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، أكاديمية ربدان حيث التقى بجيمس مورس، رئيس الأكاديمية، وعدد من أعضاء الإدارة العليا.

واطلع اللواء الريسي -خلال اللقاء- على رؤية واستراتيجية أكاديمية ربدان 2025، ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وما تقدمه من برامج أكاديمية ومهنية رفيعة المستوى في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأشاد الريسي بالمستوى المتقدم والمتميز الذي تتمتع به أكاديمية ربدان كصرح وطني تعليمي فريد من نوعه، مؤكداً أهمية دورها الفاعل في دعم المؤسسات الحكومية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

كما التقى -خلال الزيارة- أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين فمعظمهم من حملة شهادة الدكتوراه من أفضل 200 جامعة حول العالم، ويتمتعون بخبرات احترافية دولية ضمن مستويات القيادة الاستراتيجية والتنفيذية والتخطيطية، وتناولت النقاشات الجهود الرائدة لأكاديمية ربدان في تطوير البحوث المشتركة وتبادل الخبرات.

كما تخلل الزيارة لقاء مع طلبة أكاديمية ربدان، والطلبة المبتعثين من مختلف الجهات الوطنية، والطلبة الدوليين، والمشاركين في برامج التبادل الطلابي.