نيابة دبي تضيف خدمة التحول الرقمي للمضبوطات

دبي (وام)

تعرض النيابة العامة بدبي ضمن منصة هيئة دبي الرقمية في النسخة الـ42 من جيتكس جلوبال 2022، حلولاً رقمية جديدة مبتكرة، من أبرزها خدمات تقنية «التحويل الرقمي للمضبوطات» و«قوانين دولة الإمارات لأصحاب الهمم» و«التحدث بلغتي»، وذلك في إطار ضمان سهولة استخدام الخدمات وسرعة الإنجاز، وتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة لحكومة دبي، وتوجهاتها نحو الرقمنة، وخلق مدن عالمية ذكية. وتتميز خدمة «التحول الرقمي للمضبوطات» بخاصية التصوير بصيغة «الجيجا بكسل» والبث الحي لأنواع شتى من المضبوطات، حيث بإمكان عضو النيابة حينها التحديد بين طلب المضبوطات وحجزها لدى النيابة العامة أو معاينتها فقط عن طريق الخدمة أو طلب تركها لدى مركز الشرطة، وهذه الخدمة تسهم في توفير الوقت والجهد وتجنب ضياع الممتلكات والتقليل من تسلم وإرسال الأحراز.