تعاون بين أكاديمية دبي و«تنفيذي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

دبي (الاتحاد)

استقبل العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، وفداً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية، والرائد خلف حسن برمان الشامسي، مدير إدارة العمادة، والرائد الدكتور محمد بن هده السويدي، رئيس قسم المجالس الأكاديمية. ورحب العميد محمد بطي الشامسي، بالوفد الزائر الذي ضم محمد جواد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في المكتب التنفيذي، وعبد الرحمن سيف الناخي، مدير إدارة الخدمات المساندة، والوفد المرافق لهما، وأكد حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الشرطية والأمنية والتعليمية والبحثية كافة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، بحث فرص التعاون مع الأكاديمية لدعم جهود المكتب التنفيذي، في حملات التوعية والتثقيف في مجال جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.