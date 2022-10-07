«مسؤولية»: 5 حالات لا تقام فيها الدعوى الجزائية على المتعاطي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أوضح مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» بدائرة القضاء، أن هناك حالات لا تقام فيها الدعوى الجزائية على المتعاطي والتي تتضمن 5 مراحل: المرحلة الأولى تكون عن طريق تقديم المتعاطي بطلب العلاج من تلقاء نفسه أو من زوجه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يتولى تربيته.

بينما في المرحلة الثانية يتعين أن يكون تقديم الطلب قبل القبض على المتعاطي أو صدور أمر بالقبض عليه. في حين تأتي المرحلة الثالثة والتي يتم تقديم الطلب فيها إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة.

وأوضح مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» أن المرحلة الرابعة تكون بتسليم ما يحوزه المتعاطي من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وعدم رفض الإيداع الصادر من النيابة العامة في حال كان الطلب مقدماً من غير المتعاطي. وأخيرا تأتي المرحلة الخامسة وتكون عن طريق الالتزام بالخطة العلاجية والتأهيلية والضوابط المعتمدة في وحدة العلاج، وذلك وفق المواد 89، 90، 92 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.