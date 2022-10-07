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«روضتي أمن وأمان» في عجمان

«روضتي أمن وأمان» في عجمان
8 أكتوبر 2022 01:44

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، فعالية بالتعاون مع روضة مزيرع بمنطقة مصفوت تحت عنوان «روضتي أمن وأمان»، وتأتي هذه الفعالية حرصاً من الإدارة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وجودة الحياة لدى أفراد المجتمع.
وتضمنت الفعالية فقرات توعية وتثقيف لأطفال الروضة، تم خلالها تقديم فقرات ترفيهية مثل الابتكار والرسم التثقيفي، إضافة إلى ورش تثقيفية بطرق الوقاية من الحريق لأولياء الأمور.
وقال العقيد رائد عبيد الزعابي، المدير العام للدفاع المدني بعجمان، إن الفعالية هدفها نشر التوعية والتثقيف للأجيال الجديدة، وتعريف الأطفال بمخاطر حوادث الحريق في المنازل، وتقديم النصائح والإرشادات بشكل يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الاستيعابية.
وناشد الزعابي، أولياء الأمور والقائمين بالمدارس، زيادة الاهتمام بثقافة الوقاية من الحرائق، حرصاً على عدم وقوعها وتجنباً لمخاطرها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

الإدارة العامة للدفاع المدني
الإمارات
الدفاع المدني
عجمان
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