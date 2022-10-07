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دور المرأة في «كلنا شرطة» في ورشة بأبوظبي

خلال الورشة (من المصدر)
8 أكتوبر 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة أبوظبي ورشة عمل بعنوان دور المرأة في منظومة «كلنا شرطة» في مقر إدارة الشرطة المجتمعية، وضمن الخطط السنوية لقطاع أمن المجتمع. واستهدفت الورشة العنصر النسائي من أعضاء كلنا شرطة لمناقشة تمكين المرأة في العمل التطوعي، وبيان أهمية دورها في الفرص التطوعية لتقديم قيمة مضافة وميزة تنافسية، والإسهام في إسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة. وركزت الورشة على عدد من المحاور منها إبراز الدور المتميز للعنصر النسائي في الأزمات والكوارث وقصص النجاح لأعضاء كلنا شرطة والتحديات التي تواجههم في الفرص التطوعية. وأكد النقيب حميد زايد الكلباني من قسم كلنا شرطة حرص شرطة أبوظبي على تعزيز وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال إشراك أعضاء كلنا شرطة في كل المجالات المرتبطة بالتخطيط والتطوير والتحسين في منظومة كلنا شرطة ورصد الملاحظات والمقترحات وتحويلها لأنشطة ومشاريع في إطار استدامة الأمن والأمان.

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