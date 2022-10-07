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«السلامة الغذائية» تحذر من التجارة الإلكترونية دون ترخيص

«السلامة الغذائية» تحذر من التجارة الإلكترونية دون ترخيص
8 أكتوبر 2022 01:48

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية، لتجنب آي آثار ضارة، سواء على الإنسان أو الحيوان أو التي تضر بالبيئة والأمن الحيوي، وذلك عبر منصاتها الإلكترونية، إذ أكدت الهيئة أن تجارة المبيدات من دون الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية عبر حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي، تعد مخالفة ويعاقب عليها القانون.
وأضافت: «إن تداول مبيدات غير مسجلة في الدولة أو مجهولة المصدر يتسبب في تلوث البيئة والتربة والمياه، ما يهدد إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى أضرارها على صحة الإنسان والحيوان، ما يعرض للمساءلة القانونية».
وأشارت الهيئة عبر موقعها على «تليغرام» إلى أن تداول أسمدة ومحسنات زراعية غير مسجلة في الدولة أو مجهولة المصدر يتسبب في تلوث البيئة والتربة والمياه، ما يهدد إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى أضرارها على صحة الإنسان والحيوان، ما يعرض للمساءلة القانونية».
وشددت على أن الاتجار في البذور والأسمدة التي لا تحتوي على بيانات توضح نسب النقاوة والإنبات وتواريخ الصلاحية، وكذلك الاتجار في الشتلات والنباتات مجهولة المصدر لهما تأثير سلبي على الأمن الحيوي، كما أن الاتجار في المبيدات الزراعية من دون ترخيص من الجهات الرسمية، يؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان والحيوان والنبات، وذلك من خلال استخدام مبيدات زراعية دون الرجوع للمهندس الزراعي المختص.
وأكدت أن ممارسة نشاط تجارة الأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوى عبر حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي من دون الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية، مخالفة ويعاقب عليها القانون.
وكذلك ممارسة أي نشاط غذائي من دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة، وعرض وترويج السلع والمنتجات الغذائية عبر الحسابات، وعلى مواقع التواصل، يعد ذلك أيضاً مخالفة قانونية.

أبوظبي
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هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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