انطلاق المؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس في أبوظبي، فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة، تحت رعاية العميد الركن خالد جمعة القطان، نائب قائد الأمداد المشترك - وزارة الدفاع، وبحضور العميد الركن الدكتور سرحان محمد النيادي، قائد سلاح الخدمات الطبية - وزارة الدفاع. ويستعرض الحدث بمشاركة أكثر من 95 خبيراً متحدثاً محلياً وإقليمياً وعالمياً، الخطط الحالية والمستقبلية الدولية بجانب التحديات والتطورات الإقليمية في طب التخدير والعناية المركزة. وقال الدكتور عوض علي المهري رئيس قسم التخدير في مستشفى الشيخ زايد العسكري - أبوظبي، رئيس الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «إن هذا الحدث الرائد إقليمياً يعُد نقلة نوعية متميزة في توظيف المجال العلمي والجهد الوطني إلى مصاف العمل الدولي، من خلال بذل الجهود وتذليل الصعاب لإنجاح هذا الحدث العلمي المتميز والوصول إلى ما نصبو إليه من أفكار وتطلعات بناءة لبناء مؤسسة بحثية علمية تهتم بتطوير العمل الطبي وتضع الخطط والأولويات الفنية وتكثيف الجهود وبذل المزيد من التنسيق بين مختلف المؤسسات الطبية على مستوى الصعيد المحلي والدولي والتي تهتم بالبحث العلمي لبناء قاعدة علمية بحثية متطورة لرفع كفاءة العمل الطبي في دولة الإمارات».

وتضمنت المواضيع التي ناقشها المتحدثون: مستقبل طب التخدير وتخدير الأطفال والعناية المركزة إقليمياً وعالمياً، ودور الذكاء الاصطناعي في طب التخدير، والأخطاء الطبية والأنظمة في إعدادات وحدة العناية المركزة، وزراعة الكبد في الإمارات.