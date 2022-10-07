«الصحة - أبوظبي» والسوربون تتبادلان الخبرات في البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي وجامعة السوربون - أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجالات عدة، بما في ذلك البحث العلمي في الرعاية الصحية، وتطوير مفاهيم حلول مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتعليم، والمشاركة المجتمعية، لرفد الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي حاضنةً للابتكار في علوم الحياة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وبموجب التعاون، ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي مع جامعة السوربون- أبوظبي من خلال مركز السوربون للذكاء الاصطناعي في مقريه بباريس وأبوظبي على تطوير برامج بحثية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمكين الكفاءات البشرية العاملة في قطاع الرعاية الصحية من خلال إثراء المعرفة والخبرات التي تتمتع بها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. وتأتي الشراكة ضمن جهود دائرة الصحة - أبوظبي لتوطيد أواصر التعاون مع الأوساط الأكاديمية، والشركات التكنولوجية، ومراكز الأبحاث لتعزيز جودة ومخرجات الرعاية الصحية في أبوظبي والعالم.