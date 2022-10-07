تدريب 15 دبلوماسياً إماراتياً وكويتياً على سياسات الاتحاد الأوروبي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم برنامج تدريبي حول سياسات الاتحاد الأوروبي واتخاذ القرار لـ 15 دبلوماسياً إماراتياً وكويتياً، حيث يزيد الاتحاد الأوروبي من مشاركته في منطقة الخليج.

استضافت البرنامج التدريبي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، وقدّم على مدى أربعة أيام من قبل المعهد الهولندي للعلاقات الدولية (Clingendael)، في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر في مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي.

يهدف البرنامج إلى تعزيز فهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما التفاعل الخارجي للاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي. فقد شارك الحاضرون في دورس فصلية، وتمارين تفاعلية ومحاكاة حول عمليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي وأساسيات السياسة الخارجية، وعمل المفاوضات التجارية والمناخية. وأتيح للمشاركين الفرصة للاستماع إلى مدربين أوروبيين متخصصين حول بناء الثقة والإجماع، بالإضافة إلى ديناميكيات القوة داخل الاتحاد الأوروبي.

وعلق أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: «يسعدنا أن نشارك في تنظيم هذا البرنامج التدريبي الذي يظهر التزامنا المشترك لمواصلة تطوير الشراكة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع منطقة الخليج. وفي خضم التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم، يقف الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي معاً ليكسبا علاقات دبلوماسية أقوى». وأضاف «نعتقد أن هذا البرنامج التدريبي يعزز التفاهم المتبادل بيننا، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإماراتيين والكويتيين».

وفي 6 أكتوبر، عقدت جلسة ختامية بعنوان «مستقبل الاتحاد الأوروبي»، تم فيها تغطية الأولويات والتحديات الرئيسية الحالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشراكات الإستراتيجية والأمن والتحولات الخضراء والرقمية وتوسيع الاتحاد الأوروبي والتكامل المستمر. وتم بعد ذلك منح المشاركين في البرنامج شهادات إتمام التدريب.