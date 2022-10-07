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«شرطة أبوظبي» تحصل على المركز الأول في تطبيق استمرارية الأعمال

«شرطة أبوظبي» تحصل على المركز الأول في تطبيق استمرارية الأعمال
8 أكتوبر 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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كرم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي لحصولها على المركز الأول في تطبيق استمرارية الأعمال (NCEMA7000) على مستوى حكومة أبوظبي، وذلك خلال ملتقى استمرارية الأعمال.
وشهد الحفل معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبحضور أعضاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.
وسلم شهادة تكريم «شرطة أبوظبي» بالمركز الأول، عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، إلى اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات.
وأكد معالي قائد عام «شرطة أبوظبي»، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اهتمام المركز بتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال والتطلع للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي لحصول كل الجهات المحلية على شهادات الامتثال للمعيار الوطني خلال العام المقبل. وأشار إلى فرص تبادل الخبرات مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يعزز وتيرة العمل المثمر والتعاون البناء الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي بجعل أبوظبي النموذج الرائد في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وعملت «شرطة أبوظبي» على عقد ورش تدريبية منتظمة بهدف رفع مستوى المعرفة لدى منتسبيها في إدارة الأزمات والكوارث بالأسس التي تضمن استمرارية الأعمال والاستعداد للاستجابة في مختلف الظروف، وفق متطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال.

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