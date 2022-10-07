«شرطة الشارقة» تحتفل باليوم العالمي للمسنين

الشارقة (الاتحاد)

شهد العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الخميس الماضي، احتفالاً بمناسبة «اليوم العالمي للمسنين 2022» الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية وفريق حقوق الإنسان بشرطة الشارقة، بمقر «مؤسسة حياكم اقربوا» في السوق الشعبي بمدينة خورفكان.

حضر الفعالية، العقيد منى سرور الشويهي، نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، رئيس فريق حقوق الإنسان بالقيادة، والمقدم محمد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة، وعدد من الضباط والمسؤولين من مختلف الإدارات، إلى جانب حضور واسع من كبار المسنين من جمعية خورفكان للثقافة والفنون الشعبية والتراث، ووزارة تنمية المجتمع بمركز سعادة المتعاملين خورفكان، ودائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان.

وأكد العميد أحمد السركال، حرص شرطة الشارقة على تخصيص يوم لكبار المسنين والاحتفال بهم، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الإنسانية وتعزيز سبل الراحة لهم، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للمسن هو يوم وفاء لما قدموه من حياتهم في خدمة الوطن ورفعته، ومن خلال مشاركتهم التي تمثل دعماً للتواصل الإنساني والمباشر، والمساهمة في ترسيخ القيم التي تراعي كبار المواطنين.

ومن جانبها، أضافت العقيد منى سرور: «في إطار ما توليه القيادة العامة لشرطة الشارقة من اهتمام بحقوق الإنسان، خاصةً بفئة كبار السن، فقد حصلت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة مؤخراً على لقب «مؤسسة مراعية للسن»، وذلك تقديراً لجهودها في الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تعنى بكبار السن، الأمر الذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة نحو تقدير هذه الفئة المهمة في المجتمع».