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15 جلسة تعليمية افتراضية لـ«حديث الابتكار»

15 جلسة تعليمية افتراضية لـ«حديث الابتكار»
8 أكتوبر 2022 01:44

دبي (وام)

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 15 جلسة توعوية افتراضية ضمن سلسلة جلسات «حديث الابتكار» (I-Talk) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو 2022، بمشاركة خبراء في مختلف مجالات الابتكار. تهدف الجلسات إلى رفع مستوى وعي موظفي الهيئة حول المواضيع المستقبلية، وتشجيعهم على الابتكار وإعادة صياغة مفاهيم العمل التقليدية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والقادمة. وتناولت الجلسات مواضيع متنوعة ومنها التقنيات الإحلالية والتصنيع الرقمي ومختلف نماذج تطوير العمل وأتمتة العمليات الروبوتية وثقافة الاستشراف الذكية وصناعة القرار وتحليل البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تترجم اهتمامها بتشجيع الإبداع والابتكار بين موظفيها وأفراد المجتمع كافة إلى مبادرات وبرامج ومشروعات تضمن مشاركتهم الفاعلة في استشراف وصناعة مستقبل مستدام. وتوفر الهيئة بيئة إيجابية محفزة على الابتكار، لضمان مواصلة مسيرة تميزها وريادتها بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات، وجعل دبي المدينة الأذكى والأسرع تطوراً في العالم.

الإمارات
دبي
الابتكار
هيئة كهرباء ومياه دبي
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