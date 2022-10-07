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الإمارات

«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تكرِّم المعلمين الرواد

خلال فعالية تكريم المعلمين الرواد (وام)
8 أكتوبر 2022 01:44

العين (وام)

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احتفت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل باليوم العالمي للمعلم عبر ملتقى رواد التعليم الثاني الافتراضي الذي نظمته مكتبة أجيال المستقبل بالتعاون مع مبادرة «أنت معلم»، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.
وتم خلال الحفل، تكريم 43 من المعلمين الملهمين والمؤثرين، وجاء التكريم من طلابهم عبر رسائل صوتية، قاموا بتوجيهها لمعلميهم ورشحوهم للتكريم.
وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمتها خلال الحفل، أهمية تقدير المعلمين ودورهم المتميز في خدمة الإنسانية. ومن جهته، قدم صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الإماراتية، الشكر والتقدير لكل معلم على الدور الذي يقوم به، مثمناً جهود كل معلم في الميدان التربوي، فيما أكد أيمن النقيب منسق الفعالية ومنسق مركز العين لرعاية الموهبة والتميز أن كل معلم مكرم هو نجم حقيقي في سماء الإبداع.

الإمارات
جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
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شما بنت محمد
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