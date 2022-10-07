«جي 42 سمارت نيشن» تستعرض أحدث تقنيات الأمن الوطني في «آيسنار أبوظبي 2022»
شعار جي 42 سمارت نيشن
7 أكتوبر 2022 20:15
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «جي 42 سمارت نيشن»، التابعة لمجموعة جي 42 والمختصة في حلول التحوّل الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي والرامية إلى رسم ملامح المدن الذكية المستقبلية، عن مشاركتها في الدورة السابعة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، المُلتقى الأبرز في المنطقة لصناع القرار والمؤسسات والشركات العالمية والمحلية والإقليمية العاملة في مجالات الأمن الوطني والسيبراني والوقاية والحماية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة من القطاعين العام والخاص.وتستعرض الشركة، خلال الفعالية التي تقام بين 10 و12 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مجموعة متنوعة من تقنيات المدن الذكية، بدءاً من منصة تحليلات الفيديو المتكاملة والقائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لمراقبة وتتبع المركبات والأفراد والأجسام، ووصولاً إلى منصة القيادة والتحكم القائمة على تكنولوجيا التوأم الرقمي والمعدة لأغراض الإنذار والاستجابة الآنية. كما تُسلط جي 42 سمارت نيشن الضوء على أحدث منتجاتها الأمنية، مثل طائرة الدرون متعددة الأغراض القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لأغراض الأمن العام والنقل ومكافحة الحرائق وحماية الحدود وقطاعات الطاقة؛ والجهاز المحمول لتشويش الطائرات ذاتية القيادة من دون طيار والقادر على التحكم بهذه الطائرات وضمان هبوطها بكل أمان. بالإضافة إلى الكاميرا الحرارية الهجينة بعيدة المدى والمعززة بتقنية بي تي زد، والتي تجمع بين مزايا الكاميرات الحرارية للمراقبة في ظروف الظلام التام والكاميرا البصرية التي تعرض مختلف التفاصيل عن قُرب. وتعليقاً على ذلك، قال براتيك بهارادواج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة جي 42 سمارت نيشن: «تُطور شركتنا مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمصممة خصيصاً لمدن المستقبل، ما يجعلها أكثر أماناً وذكاءً وسلامة. ويُعد آيسنار أبوظبي 2022 منصة عالمية لأبرز صناع القرار والشركات الرائدة في مجال الأمن الوطني لتبادل المعارف وأفضل الممارسات وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية الكفيلة بالارتقاء بالمعايير الأمنية في مدننا ودعم انتقالنا نحو منظومة رقمية أكثر ذكاء واستدامة».