"الصحة" تواصل حملتها التوعوية للوقاية من سرطان الثدي
"الصحة" تواصل حملتها التوعوية للوقاية من سرطان الثدي
7 أكتوبر 2022 15:50
تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة التوعوية بسرطان الثدي تحت شعار "افحصي وطمنينا" بالتعاون مع "القافلة الوردية".
ونشرت الوزارة على منصاتها الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يجسد جهود الفرق الصحية في عدة مواقع منها "ميغا مول الشارقة" و"عجمان سيتي سنتر" و"سيتي ووك دبي" وجامعة الشارقة ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالشارقة وتم من خلالها الكشف على السيدات وتحويل الحالات الإيجابية إلى الجهات الصحية المختصة للعلاج.
وتستهدف الوزارة من الحملة رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية حيث يعتبر شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي حسب أجندة منظمة الصحة العالمية.