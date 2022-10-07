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محمد بن راشد في ذكرى المولد النبوي: نجدد محبته واتباع سيرته ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين

محمد بن راشد
7 أكتوبر 2022 14:49

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ذكرى المولد النبوي الشريف، إلى تجديد محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته، ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.

وقال سموه عبر تويتر: "في ذكرى مولده الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها  .. نجدد محبته .. واتباع سيرته .. ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين .. هو أرحم الخلق بالخلق .. وأصدقهم كلاماً .. وأعذبهم منطقاً .. وأعظمهم خلقاً .. صلى الله عليه وسلم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته".

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