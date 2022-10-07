السفارة المصرية تحتفي بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر
السفارة المصرية تحتفي بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر
7 أكتوبر 2022 12:13
أقام سعادة العميد إيهاب ممدوح ملحق الدفاع في السفارة المصرية لدى الدولة مساء أمس حفل استقبال بمناسبة الذكري التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
حضر الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي .. شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ووزارة الخارجية والتعاون الدولى وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية المقيمة في الإمارات.
وأكد العميد إيهاب - في كلمة له بهذه المناسبة - إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت على مدى العقود الماضية طفرات ملحوظة تعكس متانة هذه العلاقات القائمة على مبادئ الأخوة والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وأضاف أن الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استثنائية تستند إلى المحبة والألفة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتي سجلت تطورا كبيرا خلال العقود الماضية.