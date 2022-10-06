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الإمارات

سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات

ماريا كاميليري
7 أكتوبر 2022 01:56

أبوظبي (وام)

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أكدت ماريا كاميليري سفيرة مالطا لدى الدولة متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين بلادها ودولة الإمارات وما حققته من نمو وتطور على مدار عقود.  وقالت سفيرة مالطا لدى الدولة: تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا عام 1973 واستمرت في النمو والتطور منذ هذا التاريخ وتعززت مجالات التعاون المشترك. وأضافت: «يسعدني أن أعلن من خلال السجلات التي نحتفظ بها في أرشيف حكومتنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أول الدول التي ساعدت مالطا في تطوير نفسها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية». وقالت إن العلاقات بين البلدين استمرت في النمو حيث افتتحت مالطا القنصلية العامة في دبي في عام 2010، بعد ذلك شعرنا بالحاجة إلى افتتاح السفارة وهو ما تم في عام 2017. 
وأشارت إلى توقيع البلدين على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة إماراتية مالطية ما وفر فرصاً واعدة لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات عدة مثل التعليم والقطاع الدبلوماسي مع توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وأكاديمية البحر الأبيض المتوسط للدراسات الدبلوماسية بجامعة مالطا.

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