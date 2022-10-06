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الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات «كيجالي»

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات «كيجالي»
7 أكتوبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات الجمعية الـ145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم التي ستعقد في مدينة كيجالي في رواندا خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري.
ويشارك معالي الدكتور علي النعيمي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية، في اجتماعات اللجنة واجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية، واجتماع الفريق المعني بالشفافية والمساءلة، واجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين، ويترأس معاليه اجتماع الفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، فيما يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات لجان الاتحاد .

الإمارات
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
مجلس الوطني الاتحادي
علي راشد النعيمي
الاتحاد البرلماني الدولي
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