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صقر غباش يبحث مع رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان تعزيز العلاقات البرلمانية

صقر غباش خلال لقائه رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان (من المصدر)
7 أكتوبر 2022 01:51

جاكرتا ( الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه معالي صحيبة جافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بما يجسد دور المؤسسات البرلمانية في الدفع بمختلف أوجه التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، بحضور عبدالله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا.
وأكد الجانبان، أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، وشددا على أن البلدين يرتبطان بروابط وقيم تاريخية مشتركة.
وقال معالي صقر غباش: تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية متنامية، وتشهد تقدماً بشكل كبير ومثمر في مختلف المجالات.
بدورها، أكدت معالي رئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا. كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد البرلماني الدولي.
بدوره، ثمن معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية الفاعل خلال مشاركتها وطرحها لمختلف القضايا ضمن فعاليات الاتحاد.

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صقر غباش يبحث مع رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية علاقات التعاون البرلمانية
بحث معالي صقر غباش خلال لقائه معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين لا سيما البرلمانية، بما يواكب ما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي وحكومتي البلدين.

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
أذربيجان
العلاقات البرلمانية
روسيا
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