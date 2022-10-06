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محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا

محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
7 أكتوبر 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بصمات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تغادر حياتنا، وأن مشاريعه لم تغادر شوارعنا، وأن دروسه لم تغادر أذهاننا.

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس: «قبل 32 عاماً غادرَنا والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد.. بصماته لم تغادر حياتنا.. مشاريعه لم تغادر شوارعنا.. دروسه لم تغادر أذهاننا.. هكذا العظماء.. لا يغادرون المجد ولا يغادرهم.. رحم الله باني دبي.. ومهندسها.. ووالد شعبها».
ونشر سموه مقطع فيديو على حسابه يتضمن لقطات للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإنجازاته المختلفة، رحمه الله.

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