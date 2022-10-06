تعاون بين «طموحي» و«ميرسك» لإعداد وتأهيل الخريجين المواطنين

دبي (وام)

أتاح «طموحي» - البرنامج التدريبي التابع لـ«دي بي ورلد» - الفرصة أمام 16 خريجاً من المواطنين للعمل والتدريب لدى «ميرسك» - إحدى شركات القطاع الخاص في الإمارات.

وتحرص«دي بي ورلد» أن تكون في طليعة المستثمرين في تمكين المجتمعات التي تعمل فيها عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المتنوعة، حيث أطلقت برنامج «طُموحي» عام 2016 - المبادرة التدريبية التي تهدف إلى المساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات في تمكين الإماراتيين الشباب.

ويوفر برنامج «طُموحي» للمشاركين فرصة الحصول على التوجيه والإرشاد المهني من قبل محترفين على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، مع التدريب العملي لتطوير قدراتهم في حل المشاكل والارتقاء بمهاراتهم الناعمة في المجال الوظيفي. وحصل 16 خريجاً ضمن البرنامج على فرصة العمل والتدريب لدى شركة «ميرسك».

ويمنح البرنامج التدريبي للخريجين فرصة تحسين مهاراتهم وخبراتهم من خلال العمل الميداني، عبر خيارات مرنة تسمح لهم باستكشاف المجالات الوظيفية في تخصصات تشمل خدمة العملاء والموارد البشرية والمبيعات وسلسلة التوريد. كما تمكّنهم من بناء شبكة علاقات مهنية مع المحترفين والخبراء العاملين، وتساعدهم أيضاً على اكتساب الخبرة للعمل في المشاريع الكبرى التي تطلقها «جافزا»، حيث انضم للبرنامج منذ انطلاقه 251 إماراتياً، حصل 138 منهم على وظائف بدوام كامل في 60 جهة.

ويمتد برنامج «طموحي» من ستة أشهر إلى 12 شهراً، يحصل خلالها المتدرب على حوافز شهرية وإمكانية التوظيف في الشركات بحسب الجدارة والشواغر المتوافرة، حيث يهدف البرنامج لتوفير التدريب المهني للخريجين الإماراتيين في القطاع الخاص.