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اقتراح بإنشاء صندوق تكافل صحي خيري لدعم المرضى المتعسرين

ضاحي خلفان وطلال بالهول والمري والمطروشي خلال اللقاء (من المصدر)
7 أكتوبر 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

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قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، بزيارة إلى مستشفى التداوي بدبي، بهدف الاطلاع على تجربته الرائدة في الرعاية الصحية، والتي تأسست بأيدٍ وطنية.
وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على تجربة مجموعة «التداوي الصحية» التي حققت نجاحاً كبيراً من خلال عياداتها في شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، لتقديم خدمات علاجية نوعية للموظفين، في مختلف التخصصات. واقترح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إنشاء صندوق تكافل صحي خيري بمستشفى تداوي، يستهدف جمع التبرعات من ذوي الأيادي البيضاء، الراغبين في عمل الخير، لتستخدم في دعم المعسرين، وغير القادرين على دفع نفقات العلاج. من جانبه، عبر الفريق محمد أحمد المري عن اعتزازه بتجربة مستشفى تداوي، باعتباره مستشفى متميزاً يقدم خدمات صحية عالية المستوى لموظفي حكومة دبي، معتمداً على كوادر طبية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.إلى ذلك، قال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي إن مستشفى تداوي يعد نموذجاً للمنشأة الصحية المتميزة التي تستقبل المرضى وتوفر لهم العلاج في مختلف التخصصات، وفق أعلى المعايير الصحية، ما يسهم في الحد من سفر المرضى للعلاج في الخارج.
بدوره، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن المجموعة التي تأسست بأيد وطنية، نجحت خلال فترة قصيرة في تقديم نموذج طبي بمعايير عالمية.

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