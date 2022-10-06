«الشؤون الإسلامية» تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، على مسرح نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في الهيئة، وجمهور من العلماء والأئمة والخطباء، وعدد من رجال الدين المسيحي في الدولة، وسط أجواء من التسامح والتعايش والأخوي.

وفي كلمته خلال الاحتفال، رفع الدكتور الكعبي باسم الهيئة آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، رعاهم الله جميعاً، وإلى جميع العالم، بمناسبة مولد سيد الرحمة، وسراج القيم، وقدوة الإنسانية، سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وقال الكعبي ما أحوجنا في هذه الفترة التي تزدحم فيها التحديات أن نعود إلى منهل النبوة، وقيم الرسالة المحمدية، ونقلب صفحاتها، فنرى القيم والأخلاق في أسمى معانيها، والرحمة والمحبة في أزهى تجلياتها، فذكرى مولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مناسبة عظيمة لمدارسة أخلاقه، صلى الله عليه وسلم، والتأمل في سيرته، صلى الله عليه وسلم، وتقديمها إلى الناس بصورة تكاملية وواقعية.

ثم ألقت «الواعظة الصغيرة» هُيام فهد الحساني كلمة بعنوان «رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتي»، وفي ختام الاحتفال، كرّم رئيس الهيئة الفائزين في مسابقة «الواعظ الصغير» الموسم السادس 2022م وتم منحهم الجوائز وشهادات التقدير.