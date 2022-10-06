«دبي للمستقبل» يستضيف 45 مؤسسة و400 من ألمع العقول

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «منتدى دبي للمستقبل»، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، سيكون أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، ويهدف بشكل رئيسي إلى استشراف وتصميم المستقبل على المدى القريب والمتوسط والبعيد للاستعداد لمختلف التغيرات والتحولات خلال الخمسين عاماً القادمة وصولاً إلى العام 2071.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي استضافته مؤسسة دبي للمستقبل بحضور مسؤولين حكوميين ورؤساء التحرير وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية، بهدف تسليط الضوء على الاستعدادات النهائية لانطلاق «منتدى دبي للمستقبل» الذي تنعقد فعالياته يومي 11 و12 أكتوبر في «متحف المستقبل»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء خلال اللقاء أن تنظيم «منتدى دبي للمستقبل يأتي في وقت بالغ الأهمية في مسيرة دولة الإمارات نحو ريادة المستقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمواهب والتكنولوجيا والابتكار وتصميم المستقبل، مضيفاً: «نعيش في عالم معقد التحولات سريع التغير، فيما تتطور دبي ودولة الإمارات بقفزات نوعية وبسرعة، ولا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية المتسارعة بل تعمل على استشرافها وتوقعها واستباقها».

وأضاف معاليه: « ترتكز مبادراتنا واستراتيجياتنا في دولة الإمارات على الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لبناء اقتصاد متنوع إلى أبعد حد ومبني على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، في قطاعات التجارة والطيران، ووصولاً إلى الخدمات اللوجستية والعقارات». وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن هذا الحدث الأكبر من نوعه سيستقطب أكثر من 400 من الشخصيات العالمية البارزة والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، ويستضيف أكثر من 70 متحدثاً من خبراء المستقبل في 30 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين، وستشارك في جلساته ما يزيد على 45 منظمة ومؤسسة دولية معنية بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومعهد المستقبل اليوم، ومبادرة داتا ترست، ومعهد مستقبل البشرية، ومعهد التصميم الاجتماعي، ومعهد الشرق الأوسط، وإرنست ويونغ، وجامعة خليفة، ومختبر التشريعات، وغيرها الكثير. وأضاف: «سيشكل منتدى دبي للمستقبل مرحلة جديدة في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاستشراف وتصميم المستقبل».

وخلال استعراضه لمخرجات« منتدى دبي للمستقبل»، قال معالي عمر سلطان العلماء:«تسهم جلسات المنتدى بتعزيز التعاون والعمل المشترك لاستشراف فرص وتحديات المستقبل، ودعم الأفكار المبتكرة والرؤى النوعية، ورسم صورة شاملة حول التغيرات المستقبلية وأهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعداد لهذه التحولات. وسيتيح المنتدى للمشاركين فرصة الاطلاع على وجهات نظر مختلف حول المستقبل من الخبراء والمتخصصين»، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والشراكات مع المؤسسات العالمية في «متحف المستقبل».