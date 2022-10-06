«تنمية الموارد البشرية» بدبي يناقش خطط التوطين

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، والذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات التي تهم الموارد البشرية في دبي، خاصة خطة التوطين في مجموعة فقيه، ومستجدات التوظيف في شركات قطاع المناطق الحرة، ومخرجات معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022.

وأكد معالي المنصوري، أن القطاع الصحي من القطاعات الحيوية التي يتطلع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لترسيخ مكانة أبناء الإمارات فيه، ويتعاون مع المؤسسات الطبية المهمة لإيجاد فرص عمل للشباب الإماراتي من الجنسين للقيام بدورهم في هذا القطاع وخدمة أفراد المجتمع.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، خطة التوطين في مجموعة فقيه، حيث استعرض الدكتور فاتح محمد غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، خطة توطين الوظائف بالكوادر الإماراتية في مستشفيات فقيه والشراكات التي تم عقدها لتطوير وتأهيل الإماراتيين (مثل برنامج طموحي)، بالإضافة إلى تعاون المجموعة مع برنامج نافس.

وأطلع المجلس على خطط مستشفى فقيه الجامعي الرامية إلى إنشاء جامعة طبية توفر فرصاً تعليمية وتدريبية لجميع الفئات لدراسة الطب والتمريض والخدمات الطبية المساندة، والتي بدورها ستكون المحرك الأساسي لتغذية سوق العمل.

كما تم خلال الاجتماع الثالث لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، استعراض مستجدات التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بمتابعة الشركات الخاصة الملزمة بتوطين 2% من موظفي الشركات قبل نهاية العام الجاري.

واستعرض عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في المجلس، قائمة الشركات ذات الأولوية بإلزامية التوطين بعدد 10 إماراتيين وأكثر.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحُرّة في إمارة دبي، الحرص على دعم القطاع لرفع مؤشر التوطين، وأهمية مشاركة وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال الوظائف المتوافرة أو البرامج التدريبية، مشيراً إلى تكليف فريق من مجلس المناطق الحرة للعمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لتحقيق أهداف المجلس.