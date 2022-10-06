«الصحة» تنظم جلسة علمية لتعزيز قدرات الكوادر الصحية

دبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، جلسة علمية للعاملين الصحيين تزامناً مع اليوم العالمي للالتهاب السحائي تحت شعار «معاً للقضاء على التهاب السحايا»، وذلك لتبادل المعرفة وأحدث التوصيات العالمية للوقاية والكشف والتشخيص والعلاج، والاطلاع على جهود الوقاية والمكافحة، ولضمان تعزيز الوعي بالتهاب السحايا، وعرض الخطة العالمية لتنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، حرص الوزارة على تطوير مهارات وقدرات الكوادر الصحية في القطاع الصحي، من خلال عقد جلسات علمية لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العالمية.