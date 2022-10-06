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«اجتماعية الشارقة» تخفض رسوم رخص «المهني الاجتماعي»

«اجتماعية الشارقة» تخفض رسوم رخص «المهني الاجتماعي»
7 أكتوبر 2022 01:50

الشارقة (وام)

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كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، عن تخفيض رسوم الحصول على رخصة مزاولة المهنة الاجتماعية التي تمنحها إدارة الرخص الاجتماعية في الدائرة، الجهة المعنية بتنظيم المهن الاجتماعية في الشارقة.
وأوضحت خلود النعيمي، مدير إدارة الرخص الاجتماعية، أن القرار جاء سعياً لتقديم أفضل الخدمات في الإمارة على المستوى الحكومي، وتحقيق رضا المتعاملين معها وشركائها واستجابة لمقترحاتهم، ويقضي القرار بتخفيض رسوم تكلفة استخراج الرخصة المهنية في الإمارة، لتخفيف الأعباء المالية على المهنيين الراغبين في الحصول على رخصة مهنية لممارسة أي من المهن الاجتماعية وفق الإجراءات والشروط المقررة، حيث تم إلغاء رسم تقديم طلب الرخصة لتصبح خدمة تسجيل الطلب مجاناً، كما تم تخفيض رسم إصدار الرخصة لتصبح بقيمة 300 درهم، كما أصبح رسم تجديد الرخصة 300 درهم عوضاً عن الرسم السابق.

الإمارات
اجتماعية الشارقة
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
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