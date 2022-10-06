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الإمارات

مدير عام «الإمارات للدراسات» يستقبل سفير لاتفيا لدى الدولة

سلطان النعيمي وأتيس سيانيتس خلال اللقاء (من المصدر)
7 أكتوبر 2022 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أتيس سيانيتس، سفير جمهورية لاتفيا لدى دولة الإمارات، وذلك في مقرّ المركز بأبوظبي.
وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور النعيمي بالسفير اللاتفي، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، القائمة على الاحترام المتبادل المُستلهَم من نظرة البلدين المشتركة إلى العلاقات الخارجية، والمرتكزة على تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الدوليين، بما يتيح تعزيز فرص الازدهار.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور سلطان النعيمي لسفير لاتفيا، أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وبصفته مؤسسة بحثية، يسعى إلى أن يكون حلقة وصل لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، ولاسيّما من خلال التعاون الأكاديمي والبحثي، معرباً عن تطلع المركز إلى توطيد العلاقات مع المراكز البحثية في لاتفيا، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك.
من جانبه، ثمَّن سفير لاتفيا، العلاقات القائمة بين البلدين، مشيداً بتجربة دولة الإمارات التنموية والمكانة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وأعرب عن حرص بلاده على توطيد علاقات الدولتين الثنائية. كما أشاد السفير بجهود وإسهامات دولة الإمارات في مجال إحلال السلام ودعم الأمن والاستقرار الدوليين، وبالدور الذي يؤديه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في استشراف التحديات، والإسهام في رسم السياسات التنموية الوطنية، من خلال دعم متخذي القرار ونشر الوعي المجتمعي. وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

سلطان النعيمي
الإمارات
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
لاتفيا
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