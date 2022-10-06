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حصة بوحميد تلتقي معلمي مراكز أصحاب الهمم

حصة بوحميد في حديث مع ابتسام الهاشمي (المصدر)
7 أكتوبر 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

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هنّأت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، المعلمين والمعلمات في مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية التي يؤدونها، لتقديم تعليم وتأهيل وتمكين نوعي للطلبة من أصحاب الهمم.
وخلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، نقلت معاليها، كلمة شكر وتقدير من قيادة الدولة، للمعلمين نظير جهودهم المخلصة في تربية وتنشئة وتعليم الأجيال. كما وجهت معاليها الشكر والامتنان لكل الهيئات الإدارية والتدريسية في مراكز أصحاب الهمم، عرفاناً بدورهم المتميز، والذي يساهم في تنمية الفكر الإيجابي في نفوس الطلبة.
وتزامناً مع الاحتفال بمناسبة يوم المعلم، فاجأت معالي حصة بوحميد، إحدى المعلمات المتميزات في مركز دبي لأصحاب الهمم، بتكريم عفوي، حيث زارت معاليها المعلمة ابتسام عبدالرحمن الهاشمي، وهي على رأس عملها في المركز، مقدمة لها الشكر والتقدير الخاص، على شغفها وإنجازاتها المتميزة التي حققتها في مجال عملها.
وأثنت معاليها على جهود المعلمة المتميزة، والتي تعكس جانباً من المهام النوعية والمبادرات الشخصية للكوادر التدريسية في 8 مراكز لأصحاب الهمم تابعة للوزارة.
وتعمل المعلمة ابتسام في قسم التوحد بمركز دبي لأصحاب الهمم، منذ 10 أعوام، وكان لديها دافع كبير للتحدي والعمل بمسؤولية وروح مبادرة، تجاه حالات التوحد في المركز.

الإمارات
حصة بوحميد
أصحاب الهمم
وزارة تنمية المجتمع
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