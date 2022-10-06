وفق تصنيف «كيو إس».. المرتبة الأولى لماجستير إدارة الأعمال بجامعة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت نتائج منظمة تصنيف الجامعات العالمي كيو إس للعام 2023 تقدّم جامعة الإمارات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لتحصل على المرتبة الأولى في دولة الإمارات، والمرتبة 2 في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة 121/ 212 عالمياً، بحسب تصنيف QS لماجستير إدارة الأعمال العالمية 2023.

جاء تصنيف برنامج الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد وفق عدد من المعايير التي تمّ أخذها في الاعتبار لترتيب ماجستير إدارة الأعمال العالمية ضمن تصنيف QS Global MBA وهي: القابلية للتوظيف، وقيادة الفكر، بالإضافة إلى ريادة الأعمال، وإنجازات الخريجين، وعائد استثمار الطلاب في البرنامج، وكذلك تنوّع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضحت الدكتورة ثريا لابين، مديرة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات: «هذا الترتيب لعام 2023 لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال لدينا هو نتيجة نهج تعاوني بين طلابنا المميزين، وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية وقيادة الجامعة».