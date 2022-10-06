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شرطة الشارقة تكرّم معلمين

خلال تكريم المعلمين (من المصدر)
7 أكتوبر 2022 01:51

الشارقة (الاتحاد) 

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كرمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز الدعم الاجتماعي، المعلم وائل صالح، وحمد محمد المهلبي مدير مدرسة الخالدية للبنين الحلقة الثانية والثالثة، وذلك احتفاءً بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.
وأشاد المقدم محمد علي الغزال من مركز الدعم الاجتماعي، بجهود المكرمين الرائدة التي تمثلت في التنسيق والتعاون مع المركز، مؤكداً على الدور المهم والإيجابي للمعلم في تخريج جيل متعلم، الأمر الذي يسهم في عملية البناء والتنمية المستدامة لهذا البلد المعطاء، متمنياً لكل المعلمين المزيد من العطاء والسداد في تحقيق رسالتهم التربوية السامية في نقل العلم والمعرفة إلى أبنائنا الطلبة.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
يوم المعلم العالمي
اليوم العالمي للمعلم
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