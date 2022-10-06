«كلية القيادة والأركان المشتركة» تحتفي بيوم المعلم

أبوظبي (وام)

شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس الأول، الاحتفال الذي أقامته كلية القيادة والأركان المشتركة، بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام تحت شعار «يوم الوفاء والتقدير».

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم شاهد الحضور فيلماً عن مسيرة الكلية ورؤيتها المستقبلية.. بعد ذلك ألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن يوم المعلم جمعنا بنخبة من القادة والمعلمين الذين أضاؤوا الطريق لمن بعدهم حتى وصلنا لما نحن عليه اليوم والذين بذلوا العطاء للعلم والمعرفة بسخاء تحت راية وطن الوفاء ووطن العطاء.

وأوضح، أن المعلم يحمل رسالة سامية بكل معانيها وأثنى على معلمي كلية القيادة والأركان المشتركة، وتميزهم بِحُكم مستوى ونوع المعرفة وشموليتها واستمرارية التطوير لديهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في البيئة العملياتية وتطوّر الأسلحة والعقائد العسكرية.

ثم قام معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه قائد الكلية، بتكريم قادة الكلية والنواب والمعلمين السابقين منذ نشأة الكلية.

وقال الفريق الركن طيار متقاعد رشاد محمد السعدي، أحد قادة الكلية السابقين، إنه لطالما حظي المعلم في كلية القيادة والأركان المشتركة بالاهتمام اللائق الذي يستحقه، وبالمقابل عليه مسؤوليات وواجبات تبدأ بالالتزام وتطوير نفسه وعدم الوقوف عند مستوى معين فالمثابرة والاجتهاد المستمر والتفاني بالأداء مبادئ عمل تتطلب الكثير من الجهد والصبر والمبادرة وحسن الاطلاع.