«أبوظبي التقني» يحتفل باليوم العالمي للمعلم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «المعلم صانع الكفاءات الوطنية والمستقبل»، نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، احتفالات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، شملت الاحتفالات كل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، فيما شهد الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام «أبوظبي التقني» الاحتفال الرئيسي في مجمع التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، والذي تم خلاله تكريم نخبة من الكفاءات المتميزة من معلمي التكنولوجيا التطبيقية، بجانب استعراض فعاليات متنوعة قدمها الطلبة، تقديراً لدور المعلم في صناعة مستقبل الوطن والمواطن.

وقال الشامسي، إن احتفالات المركز باليوم العالمي للمعلم، تأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة العمل الدائم والمبتكر لترسيخ مكانة المعلم في قلوب وعقول شباب وفتيات الإمارات «رهان المستقبل» وثروة الوطن، وهو أمر واقع بالفعل منذ مرحلة التأسيس حيث يشهد التاريخ على اهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باستقطاب المعلمين ورعايتهم، إيماناً بدورهم الرئيسي في صناعة الكفاءات المبدعة، التي عليها تقوم نهضة وحضارة ومستقبل الأمم، واستمراراً لهذا النهج الرائد، تواصل القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الجهود الكبيرة والمشهودة من أجل رعاية وتمكين المعلم ليقوم بدوره الكامل نحو صناعة ذلك الشباب القادر على مواصلة النهضة والتقدم في حاضر ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.