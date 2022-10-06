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الإمارات

محمد البواردي: صداقة عميقة بين الإمارات والولايات المتحدة

محمد البواردي خلال استقباله شون ميرفي (وام)
7 أكتوبر 2022 01:51

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، معالي شون ميرفي، القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في أبوظبي، وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.
ورحب معاليه في بداية اللقاء بمعالي القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية، وأكد عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

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محمد البواردي
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