وكيل «الداخلية» يزور مركزي شرطة واسط الشامل و«المرور والترخيص»

الشارقة (وام)

زار اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، أمس، مركز شرطة واسط الشامل ومركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وكان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من كبار الضباط.

تأتي الزيارة حرصاً من وزارة الداخلية على متابعتها الحثيثة لما استحدثته مراكز تقديم الخدمة في مختلف القيادات الشرطية، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال إسعاد وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

واطلع الخييلي في جولة بمركز شرطة واسط الشامل على أفضل الممارسات المتبعة في عمليات تقديم الخدمات للمتعاملين، مؤكداً ضرورة تذليل الصعوبات وتقديم كل الخدمات المتكاملة للارتقاء بأداء العمل الشرطي والأمني، كما اطلع خلال جولته على مركز خدمات المرور والترخيص وأهم المرافق التي يضمها ورحلة المتعامل للحصول على الخدمة التي تتسم بالسهولة والانسيابية.

وأشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز جودة الحياة الأمنية لمجتمع دولة الإمارات وتطويرها المستمر للخدمات وبمستوى عالٍ من الجودة والريادة التي تحقق إسعاد المتعاملين وأهداف وزارة الداخلية.