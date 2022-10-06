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النيابة العامة توضح عقوبة تزوير اللوحات المعدنية

النيابة العامة توضح عقوبة تزوير اللوحات المعدنية
7 أكتوبر 2022 01:50

أبوظبي (وام)

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أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تقليد أو تزوير اللوحات المعدنية الصادرة عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 249 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

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