وفد من الكونجرس الأميركي يزور «تريندز»

أبوظبي ( الاتحاد)

قام وفد من الكونجرس الأميركي بزيارة لمقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات في منطقة الروضة في العاصمة أبوظبي، اطلعوا خلالها على جهوده البحثية ودوره في نشر قيم السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية.

ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز، بالوفد الزائر من أعضاء «تكتل الاتفاق الإبراهيمي للسلام» برئاسة السناتور جيمس لانكفورد في قاعة السلام بالمركز، وقال إن هذه القاعة شهدت أول فعَالية علمية حول الاتفاق الإبراهيمي وكيفية تعزيز توجهات السلام في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق هذا الاسم أيضاً تأكيداً لإيمان مركز تريندز للبحوث والاستشارات بقيمة السلام، وأهمية تعزيزه ونشره في ربوع المنطقة، وهو الأمر الذي يهدف إلى تحقيقه الاتفاق الإبراهيمي بكل تأكيد.

وأشار إلى أن «تريندز» كان حريصاً من البداية على دعم قيم السلام والتسامح في المنطقة التي يجسدها الاتفاق الإبراهيمي، وذلك باستخدام الأدوات البحثية والمعرفية، انطلاقاً من قناعته بأن دور مراكز البحث والتفكير يجب أن يكون إيجابياً وداعماً لجهود تحقيق السلام والتنمية والرخاء للشعوب كافة.

وأوضح الدكتور محمد العلي، أن «تريندز» كان أول مركز بحثي في العالم العربي، يقوم بزيارة إسرائيل، حيث عقد المركز بالتعاون مع مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، التابع لجامعة تل أبيب، ندوة بعنوان: «الاتفاق الإبراهيمي.. فرص تعزيز التعاون والتسامح والتنمية في المنطقة»، في 27 أكتوبر 2021 بمقر الجامعة بتل أبيب. وشارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين، الإماراتيين والإسرائيليين والعرب.

وأضاف: المركز نظم العديد من الفعاليات العلمية الأخرى الداعمة للاتفاق الإبراهيمي ولتعزيز السلام في المنطقة، وكان آخرها الندوة التي نظمها بالتعاون والشراكة مع «منتدى جيجو الكوري للسلام والازدهار»، بعنوان «الاتفاقات الإبراهيمية بعد عامين.. تقييم التأثير وما هو قادم».

وعُقدت جلسة حوارية بحضور رؤساء قطاعات وعدد من باحثي تريندز، وشارك فيها وفد الكونجرس الأميركي، وتركزت الحلقة النقاشية على الاتفاقيات الإبراهيمية وأثرها على الاستقرار والسلام بالمنطقة.