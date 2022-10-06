أحلام اللمكي: تعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمرأة للارتقاء بالعمل البرلماني

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت محاضرة «دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي» التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وتحدثت فيها أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، على الدور الكبير للمرأة الإماراتية في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات وعلى الإنجازات التي حققتها وما مكنها من استباق الكثير من الدول حول العالم وتصدرها لأعلى معدلات تمكين المرأة عالمياً، داعيةً الراغبات في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات المقبلة البدء مباشرة في تطوير أنفسهن والعمل على التخطيط الجيد لحملاتهن الانتخابية، وما يمكنهن من الفوز بمقاعد المجلس.

وبينت في المحاضرة التي استضافها مجلس خالد بن طناف المنهالي في منطقة بني ياس بأبوظبي أن تمكين المرأة يتصدر أولويات القيادة الرشيدة واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي تحرص على تسخير الإمكانات التي تمكنها من القيام بدورها كاملاً في المجتمع وفي تحقيق الرؤية المئوية لدولة الإمارات، وتكون أحد الركائز الرئيسة في مواصلة مسيرة التطور والارتقاء التي تنتهجها دولة الإمارات في جميع المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأشارت اللمكي إلى أن المبادرات التي يطلقها الاتحاد النسائي والتي يأتي في مقدمتها برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء قدرات المرأة السياسية، تهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمرأة، وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني، وذلك من خلال عضويتها في «الوطني» ومشاركتها الفاعلة في جميع النقاشات وتقديم التوصيات والمقترحات التي تسهم في إيجاد أفضل الحلول لقضايا الوطن.

وأكدت اللمكي أن الاتحاد النسائي العام يعمل على تعزيز مكانة المرأة ودعمها لتكون قادرة على المساهمة في صناعة مستقبل الإمارات.