«القمر «فاي-1» » منصة نموذجية للتقنيات المتعددة

آمنة الكتبي (دبي)

تسلط مهمة القمر الاصطناعي «فاي-1»، المنصة النموذجية لاستضافة التقنيات والابتكارات المتعددة، الضوء على زيادة الوعي باستخدام قطاع الفضاء كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر إليه كمحرك طويل الأجل للابتكار، وتعزيز التعاون الدولي على أساس شامل، إلى جانب الإسهام في توسيع الأنشطة والتطبيقات الفضائية، وتعزيز تنمية الموارد البشرية، بما يتماشى مع مهمة وأهداف التنمية المستدامة، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، الرامية إلى تعزيز المشاركة في مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، الجهات المشاركة في مهمة القمر الاصطناعي «فاي-1»، الذي يقوم بأول مهمة تجريبية ضمن جهودهم المشتركة، حيث تتضمن الجهات ابتكارات كل من الوكالة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين، ومؤسسة أنتاريكشيا بارتيسثان من نيبال.

إنترنت الأشياء

تستضيف المنصة حمولة اتصالات إنترنت الأشياء التي تتولى تخزين وإرسال البيانات المجمعة من أجهزة إنترنت الأشياء في المناطق النائية والصناعات والمركبات المستقلة باستخدام تقنية الجيل الخامس، وستحتوي المنصة أيضاً على نظام دفع فرعي صديق للبيئة وآمن يستخدم الماء باعتباره مادة رئيسية للدفع.

ومع اقتراب إنجازها، سيتم تشغيل المنصة من المحطة الأرضية لمركز محمد بن راشد للفضاء بأيدي خبراء متخصصين، لضمان التنفيذ الفعال للعمليات المتنوعة، وإرسال الأوامر، واستقبال أجهزة القياس عن بعد، وتلقي بيانات الحمولات، وسيؤدي التعاون لإطلاق مبادرة استضافة الحمولة، إلى تعزيز استخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية، وتوفير فرصة للشركات والدول على حد سواء، بما يعزز عمليات نشر وتشغيل أقمارها الاصطناعية في الفضاء. ومن المتوقع أن تتمخض عن هذه الجهود عن العديد من النتائج، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتكون في طليعة الدول التي تدعم الابتكار في مجال الفضاء، كما ستلعب المبادرة دوراً جوهرياً في دعم الجهود العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا.