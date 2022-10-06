«ليوا» يبدأ استقبال مشاركات «الرسم» و«التصوير»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، استلام الأعمال المشاركة في مسابقة الرسم والتصوير الضوئي بمهرجان ومزاد ليوا للتمور ضمن فئاتها «النخلة والتمور، الحياة البرية والبحرية في الظفرة»، وذلك في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي لمسابقة الرسم وعبر البريد الإلكتروني لمسابقة التصوير الضوئي.

وتعلن اللجنة المنظمة للمهرجان عن الفائزين في المسابقتين خلال مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذي سيقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 15 ولغاية 24 أكتوبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتأتي مسابقة الرسم دعماً من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي لكافة الفنانين بالدولة ليشاركوا بألوانهم، وليساهموا بتسليط الضوء على تراث الإمارات ونخلة التمر بتجسيد قصص مرئية مرسومة بالألوان الزيتية أو ألوان الأكريليك.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الأولى: النخلة والتمور، ويتم خلالها تقديم لوحات فنية تجسد علاقة الإنسان بشجرة نخلة التمر وتنوع ثمارها وألوانها ومزارع النخيل والصناعات التراثية من سعف النخيل وغير ذلك، وإبراز الجمال والبيئة الطبيعية والتراثية لنخيل التمور، أما الفئة الثانية فهي: الحياة البرية والبحرية في الظفرة، ويمكن تقديم لوحات عن الظفرة بكثبانها الرملية الساحرة وشواطئها الجميلة وبيئتها الطبيعية المتنوعة حيث الطيور وعلى رأسها الصقور والمها العربي والغزلان والإبل والخيول في كثبان ليوا التي تخفي حولها ينابيع المياه والنباتات والأحافير والبحر وما يزخر به من شعاب مرجانية وقصص الصيد وسباقات القوارب الشراعية، وما تزخر به مهرجانات منطقة الظفرة بصور مرئية بسحر التراث البري والبحري.

وتحرص لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي من خلال مسابقة التصوير الضوئي على تسليط الضوء على تراث الإمارات ونخلة التمر بتجسيد قصص مرئية لمختلف تراث الإمارات في الحياة البرية والبحرية، إلى جانب التركيز على تراث الآباء والأجداد والمناظر الطبيعية في البحر والبر، ونخلة التمر التي تخطف الأبصار بتميز تصميمها وثمارها.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين: الأولى: النخلة والتمور، الفئة الثانية: الحياة البرية والبحرية في الظفرة، وبإمكان المصورين من هواة ومحترفين في العالم المشاركة بهذه المسابقة وتقديم صور من الظفرة، وصور تجسد علاقة الإنسان بشجرة نخلة التمر بثمارها ومزارع النخيل والصناعات التراثية من سعف النخيل، وإبراز المقومات الاقتصادية والبيئية والتراثية لنخيل التمور.

وتتلخص شروط مسابقة الرسم في تسليم الأعمال الفنية بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً بتاريخ 12 أكتوبر 2022، في مسرح شاطئ الراحة، إذ لن تقبل أية مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدد، ويمكن للفنان المشاركة بلوحة فنية واحدة فقط لكل محور من المسابقة، وأن كافة تقنيات الرسم مؤهلة وللفنان حرية التعبير الإبداعي من خلال أساليب ومدارس الفنون المختلفة على أن تكون بالألوان الزيتية أو الأكريليك، وسيتم استبعاد أية لوحة تمثل أو تتضمن أي محتوى غير مناسب أو مسيء للثقافة أو الدين بما في ذلك العنف و/أو أي محتوى آخر يعتبر غير متوافق مع الأخلاق العامة والعادات والتقاليد الدينية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن تكون اللوحات مغلفة بشكل جيد لحمايتها أثناء النقل، واللجنة غير مسؤولة عن أي تلف في حالة عدم تغليفها، فيما تصبح اللوحات الفائزة ملك اللجنة ويتنازل الفنان عن حقوقه كاملة، وستقوم لجنة من فنانين محترفين بفرز وتحكيم اللوحات المشاركة ويتم الإعلان عن اللوحات خلال المهرجان.