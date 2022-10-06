«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام

هالة الخياط (أبوظبي)

أظهر أعضاء في «شبكة المؤسسات الخضراء» التزامهم بسياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بتنفيذهم مبادرات لحظر أو تقليل استخدام هذه المواد لضررها على البيئة.

وتشكل «شبكة المؤسسات الخضراء»، منصة يتمكن من خلالها القطاعان الحكومي والخاص في أبوظبي من تعلم ومشاركة والترويج للممارسات الصديقة للبيئة في أماكن العمل.

وتسعى مبادرة «شبكة المؤسسات الخضراء» التي أطلقتها هيئة «البيئة - أبوظبي» في 2019 إلى حث المؤسسات الكبرى والمشاريع المتوسطة والصغيرة، على اتخاذ إجراءات فعالة للمساهمة في تعزيز خطط التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في القضايا البيئية الرئيسية مثل تحسين جودة المياه البحرية وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي وتقليل النفايات.

وتعلن هيئة البيئة – أبوظبي عبر منصاتها الرقمية عن الجهود والمبادرات التي ينفذها أعضاء شبكة المؤسسات الخضراء تجاه البيئة، ولتكون محفزاً لغيرها من المؤسسات في تنفيذ المبادرات البيئية.

وأعلنت مجموعة الاتحاد مبادراتها في إطار تقليل المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وبينت مريم القبيسي، رئيس قسم الاستدامة في مجموعة «الاتحاد للطيران»، أن طيران الاتحاد بصفته الناقل الوطني لدولة الإمارات، تعهد منذ عام 2019 بالحد ممن المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بنسبة 80% مع نهاية 2022، مبينة أن الاتحاد للطيران يعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق تجربة جديدة لتناول الطعام في الدرجة السياحية، تقوم على استخدام أوانٍ مائدة قابلة لإعادة الاستخدام مصنعة من البلاستيك عالي الجودة المعاد تدويره، والتقليل من استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.

وأشارت القبيسي إلى أن هذه الأواني ستكون جزءاً من نظام إعادة تدوير ذي حلقة مغلقة، حيث يتم في نهاية دورة حياتها جمعها وغسلها وطحنها واستخدامها لصنع منتجات بديلة جديدة.

كما تقوم الاتحاد للطيران بتقديم أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما يحقق التزامها بالحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة خلال العام الجاري.

من جانبها، أكدت ليا الدماني، رئيس مشاريع الاستدامة في الدار للمشاريع، مواصلة «الدار» رحلة الحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في مواقع البناء وضمن أصولها، بما يتماشى مع التزامها بتقليل تأثيرها على البيئة، وتشجيع ممارسات أكثر استدامة في قطاع العقارات.

ولفتت الدماني إلى دعم الدار تماماً لسياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي ستساعد في تسريع رحلة «الدار» نحو التخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام في مواقع البناء والأصول التشغيلية.

من جانبه، أشار محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر» إلى دعم «مصدر» جهود دولة الإمارات لتحقيق أهدافها المتعلقة بالإدارة المستدامة للنفايات، والتي شملت مؤخراً افتتاح أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في الدولة.



تقليل البصمة البيئية

قالت حميدة الجابري، رئيس فريق الاستدامة في الإدارة العامة للجمارك: «إنه تماشياً مع إطار رؤية حكومة دولة الإمارات لتعزيز الحياة المستدامة، وتنفيذاً لسياسة استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها هيئة البيئة في عام 2020 في إمارة أبوظبي، تشجع الإدارة العامة للجمارك جميع الموظفين على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل البصمة البيئية».