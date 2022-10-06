«بيئة رأس الخيمة» تعلن الفائزين في جائزة فرق حماة البيئة الطلابية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أقامت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، حفلاً لإعلان الفائزين في جائزة فرق حماة البيئة الطلابية، في دورتها الخامسة (2021-2022)، حيث حضرت الحفل ممثلة لوزارة التربية والتعليم الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، وعدد من مدراء الجهات المحلية في الإمارة وشركاء الهيئة. وكانت الهيئة قد أطلقت هذه الجائزة منذ عام 2019 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك تعزيزاً لرؤية الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية 2021 في تحقيق التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية، أن المدارس المشاركة في الدورة الخامسة من الجائزة بلغ عددها 23 مدرسة من داخل وخارج إمارة رأس الخيمة، كما بلغ عدد الطلاب المشاركين في فرق حماة البيئة الطلابية حتى الآن أكثر من 2500 طالب وطالبة، كما نتج عن دورات الجائزة زراعة أكثر من 8600 شجرة محلية عن طريق الفرق المدرسية. وكانت الجائزة قد حصلت على المركز الأول في فئة المشروع الحكومي المتميز، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ضمن فئات جائزة التميز الحكومي سابقاً.



الفائزون

حصلت مدرسة المنيعي - الحلقة الأولى والثانية والتعليم الثانوي بنات من إمارة رأس الخيمة - على المركز الأول على الإطلاق، تلتها مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي في رأس الخيمة في المركز الثاني على الإطلاق، ثم في المركز الثالث على الإطلاق مدرسة القرية - الحلقة الأولى - من إمارة الفجيرة. كما حصلت أيضاً مدرسة المنيعي على أفضل مدرسة في تطبيق معيار التخطيط والتنفيذ بناء على معايير الجائزة وكانت الأفضل في تطبيق معيار النتائج والأثر، وحصلت مدرسة الحديبة على أفضل مدرسة في تطبيق معيار التوعية والتثقيف البيئي، وحصلت ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة على أفضل مدرسة في تطبيق معيار تعزيز الرقعة الخضراء، وأما بالنسبة لمعيار ترشيد استهلاك الطاقة، فحصلت مدرسة القرية على أفضل مدرسة تطبيقاً لهذا المعيار، وحصلت مدرسة عبدالله السالم - الحلقة الثانية - من إمارة الشارقة على أفضل مدرسة في تطبيق معيار الإبداع والابتكار، وحصلت مدرسة روح الاتحاد - الحلقة الثانية والثالثة - في إمارة أبوظبي على أفضل مدرسة في تطبيق معيار التعلم والتطوير المستمر، وأخيراً حصلت مدرسة الجودة - الحلقة الثالثة للبنين - في رأس الخيمة على أفضل مدرسة في تطبيق معيار التغطية الإعلامية.