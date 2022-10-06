100 شهادة إنجاز ببلدية دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أنجزت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والأراضي قسم المباني خلال شهر يوليو وحتى أغسطس من العام الجاري (93) رخصة بناء تمثلت في (56) رخصة بناء سكنية، و(14) رخصة بناء صناعية وخدمات، إضافة إلى (9) رخصة بناء لأرض زراعية، و(14) رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، كما تم اعتماد (100) شهادة إنجاز.

وتحرص البلدية على تحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية من خلال المتابعة والإشراف على سير العمل، والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، ما يسهم في تحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشاريع العمرانية المختلفة، بالإضافة إلى جهود القسم في تنظيم الزيارات التفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة، وكذلك المواقع قيد الإنشاء، للتأكد من تطبيقهم اشتراطات البناء الآمن وتطبيق كافة شروط الأمن والسلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير (41) مخالفة بناء على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل، وتمثلت في عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، إلى جانب إنشاء مظلات أو كرفانات مؤقتة خارج حدود الأرض ومن دون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة من دون ترخيص، وكذلك رمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، بالإضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري، وكذلك عدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.