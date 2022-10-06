الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تنظم حملة على المقاصف المدرسية

«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تنظم حملة على المقاصف المدرسية
7 أكتوبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية على جميع المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التابعة لإمارة أبوظبي، وذلك للتأكد من جاهزية هذه المقاصف لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وتأتي هذه الحملة التي شملت زيارة عدد (244) مقصفاً للتأكد من تطبيقها التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة الأغذية المقدمة للطلبة، والتزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة، وضمان وصول الغذاء إليها بشكل نظيف وصحي، وآلية التوريد المتبعة للمدارس، واشتراطات الصحة العامة ومعايير السلامة الغذائية المعمول بها في الهيئة، كما أسفرت هذه الحملة عن 13 تنبيهاً و25 إنذاراً، ولم تسفر عن مخالفات.
وتأتي هذه الحملة على المدارس كما هو في كل عام كمقدمة لجميع حملات الهيئة للتأكد من سلامة الأغذية في المقاصف المدرسية، وتم خلالها التأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى الطرق السليمة لنقل المواد الغذائية من مواقع التحضير إلى المقصف، وحفظ وعرض المواد الغذائية في المقصف المدرسي، كما تم تسليط الضوء على أهم الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى بين الطلاب والعاملين في المدارس.

المقاصف المدرسية
الإمارات
أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
المقاصف المدرسية الحكومية
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©