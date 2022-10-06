«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تنظم حملة على المقاصف المدرسية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية على جميع المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التابعة لإمارة أبوظبي، وذلك للتأكد من جاهزية هذه المقاصف لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه الحملة التي شملت زيارة عدد (244) مقصفاً للتأكد من تطبيقها التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة الأغذية المقدمة للطلبة، والتزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة، وضمان وصول الغذاء إليها بشكل نظيف وصحي، وآلية التوريد المتبعة للمدارس، واشتراطات الصحة العامة ومعايير السلامة الغذائية المعمول بها في الهيئة، كما أسفرت هذه الحملة عن 13 تنبيهاً و25 إنذاراً، ولم تسفر عن مخالفات.

وتأتي هذه الحملة على المدارس كما هو في كل عام كمقدمة لجميع حملات الهيئة للتأكد من سلامة الأغذية في المقاصف المدرسية، وتم خلالها التأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى الطرق السليمة لنقل المواد الغذائية من مواقع التحضير إلى المقصف، وحفظ وعرض المواد الغذائية في المقصف المدرسي، كما تم تسليط الضوء على أهم الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى بين الطلاب والعاملين في المدارس.