أبوظبي للصحة العامة يواصل تفعيل «صحتي في غذائي»

أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن استمرار جهوده في تطوير برنامج صحتي في غذائي ونشاطي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة وخدمات الصحة المدرسية المقدمة من قبل الخدمات العلاجية الخارجية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع: «يعتبر تعزيز صحة أبنائنا الطلاب من الأولويات الاستراتيجية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إطلاق البرنامج منذ 2011 من أجل زيادة الوعي لدى هذه الفئة والعمل على تطوير سلوكياتهم الصحية وتعليم الأطفال في سن مبكرة أهمية اتباع أسلوب حياة صحي يؤتي ثماره في وقت لاحق، بالإضافة إلى انعكاس التأثير الإيجابي لاتباع أسلوب حياة صحي على صحة الأطفال وزيادة تحصيلهم العلمي وتطوير إمكاناتهم».

ويبلغ عدد المدارس المشاركة في البرنامج 257 مدرسة حكومية و48 مدرسة خاصة و45 حضانة في كل من إمارة أبوظبي والعين والظفرة، وشملت جميع الحلقات الدراسية الحلقة الأولى والثانية والثالثة، كما أقيمت دورات تدريبية حول كيفية الاشتراك في البرنامج وتطبيق التغييرات المرجوة داخل بيئة المدرسة، بالإضافة إلى المتابعة الضرورية والدعم المستمر من قبل فريق الصحة المدرسية والمركز.