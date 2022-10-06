«شخبوط الطبية» توسّع خدمات الجراحة الروبوتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، عن إجراء جراحة لأمراض النساء باستخدام تقنية الروبوت لتكون بذلك إحدى المستشفيات القليلة في أبوظبي التي تقدم حالياً هذا النوع من الإجراءات العلاجية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود توسيع قدرات خدمات الجراحة الروبوتية في المستشفى.

وتمت إحالة المريضة الأولى، البالغة من العمر 48 عاماً من إمارة الشارقة إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بعد أن عانت بدايةً من آلام في البطن بسبب كتلة كبيرة في الحوض في المبيض الأيسر. وتم تقييمها من قبل الدكتور سالم الحارثي، استشاري الجراحة العامة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وناقش كل من الدكتور الحارثي والدكتور صلاح الدين صوان، استشاري جراحة الأورام النسائية والتوليد والجراحات الروبوتية والتنظيرية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حالة المريضة وجرى الاتفاق على أن اتباع نهج طفيف التوغل هو الخيار الأفضل لتحسين النتائج العلاجية.