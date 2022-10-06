مدير «عقابية رأس الخيمة» بالإنابة لـ«الاتحاد»: ناد اجتماعي لتنمية قدرات النزلاء مطلع 2023

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أعلنت المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تدشين ناد اجتماعي لنزلاء المؤسسة بداية العام المقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات العامة في الإمارة.

وتأتي الشراكة من خلال المنحة الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر للمؤسسة العقابية، بهدف تنفيذ مشاريع متميزة توجه إلى النزلاء وتسهم في تنمية وتأهيل قدراتهم العلمية والثقافية والمهنية، التي تصقل شخصياتهم وتساعدهم في ملء أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وقال العقيد عبدالله الحيمر مدير المؤسسة بالإنابة لـ «الاتحاد»: إن المؤسسة تأخذ على عاتقها تقديم مختلف البرامج وتدشين المبادرات والأنشطة التي من شأنها أن تعزز وترفع مستوى الخدمات المقدمة إلى النزلاء طوال فترة تواجدهم داخل المؤسسة، بشكل يسهم في استغلالهم للوقت بشكل أمثل.

وذكر أن «عقابية رأس الخيمة»، وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات العامة، أعلنت عن استحداث ناد اجتماعي يوجه فعالياته المتنوعة والبارزة إلى النزلاء، بحيث يتم تدشين هذا النادي مع بداية العام المقبل عبر مبنى مساحته مناسبة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 100 نزيل، وسيعمل على تقديم مختلف برامجه وخدماته خلال الفترتين المسائية والصباحية.

ولفت العقيد عبدالله الحيمر إلى أن النادي من المقرر أن يضم بداخله مرافق عدة، وسيتم تجهيزه بمعدات متطورة تسهم في تنفيذ الغرض الأساسي منه، وهو إطلاق الفعاليات والمبادرات في شتى المجالات وإيجاد متنفس جديد للنزلاء.

وأشار إلى أن النادي تقوم فكرته على تخصيص زاوية للمكتبة التقليدية التي سيتم تزويدها بالكتب المتنوعة في مختلف المجالات والتخصصات منها العملية والثقافية والاجتماعية وغيرها، تمكن النزيل من الاستعانة بالكتب للتزود بالمعلومات والرفع من مستوى الوعي لديهم في المجالات التي يتم اختيارها، وللتشجيع على المطالعة التي تسهم في توسيع مداركهم ودورها في بناء الشخصية.

وأضاف العقيد عبدالله الحيمر: فضلاً عن المكتبة الإلكترونية التي سيتم تزويدها بأجهزة «الأيباد» الحديثة، حيث سيتمكن النزيل من تصفح الكتب الإلكترونية والخوض في تجربة قراءة فريدة من نوعها عبر وضع عناوين مختلفة للكتب وأحدث الإصدارات.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على استحداث فصول دراسية تمكن النزلاء الذين يستكملون متطلبات الدراسة في المراحل المختلفة من مباشرة الحصص، وتنفيذ متطلبات العملية التعليمية، فضلاً عن استحداث مختبرات عملية، وورش عمل وتجهيز زاوية للحاسب الآلي، وتخصيص النادي لتنظيم وتنفيذ مختلف المحاضرات والورش التوعوية والتثقيفية، وكذلك الأنشطة الثقافية.

وأشار العقيد عبدالله الحيمر إلى أن النادي سيضم كبائن تمكن النزلاء من عمل المقابلات الخاصة بينهم وبين الاختصاصيين النفسيين أو الالتقاء بالمحامين لمتابعة مجريات القضايا الواقعة في المحاكم بشكل يسهم في إيجاد خصوصية تامة، فضلاً عن تخصيص طاولة للاجتماعات التي قد تحدث بين المعنيين والمسؤولين في المؤسسة مع النزلاء أو يمكن أن تتم بين موظفي المؤسسة، حيث سيتم الاستفادة من تلك الطاولة في العديد من الأنشطة والفعاليات. وذكر أن المؤسسة دشنت خلال السنوات الماضية ناديا ترفيهيا للنزلاء يحوي على مختلف المرافق التي تضم أنشطة رياضية منها: «البيبي فوت» والشطرنج وتنس الطاولة و «البلاي ستيشن» وغيرها، ويتم عبر هذا النادي تنفيذ البطولات الرياضية المختلفة التي يشارك خلالها النزلاء وتسهم في تعزيز الجانب الصحي والرياضي والحفاظ على لياقتهم وإثارة روح المنافسة الشريفة.

وأكد أن استحداث النادي الاجتماعي يأتي في إطار التعاون القائم والمشترك بين المؤسستين، والذي يدعم باستمرار وبشكل بارز أنشطة ومبادرات «عقابية رأس الخيمة» الموجهة إلى النزلاء، وسيسهم النادي في تعزيز الجانب الثقافي والاجتماعي وإتاحة الفرصة للمستفيدين من برامجه المقامة لإثراء معلوماتهم وتنويعها.