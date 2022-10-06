الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تخريج «الاستجابة الأولى» للعنصر النسائي

خلال حفل التخريج (من المصدر)
7 أكتوبر 2022 01:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورة «الاستجابة الأولى» لمرشحات الدفعة الثالثة، المُتخصصات في الاستجابة الأولى للحالات الطارئة غير المتوقعة والتي تشكل خطراً على الأمن العام، بعد خضوعهن إلى تدريبات عملية ونظرية وتمارين عسكرية عالية المستوى في مركز الاستجابة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.
وقدمت خريجات الدورة البالغ عددهن 21، وهن من منتسبات الدفعة الثالثة للطالبات المرشحات ضمن السنة الرابعة في أكاديمية شرطة دبي، أمام معالي القائد العام لشرطة دبي في ميدان الروية، عرضاً عسكرياً احترافياً في التعامل مع سيناريوهات طارئة، نفذن خلالها عمليات مداهمة ورماية وإنقاذ، وتعاملن مع مشتبه بهم، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير مركز الراشدية، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©