تخريج «الاستجابة الأولى» للعنصر النسائي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورة «الاستجابة الأولى» لمرشحات الدفعة الثالثة، المُتخصصات في الاستجابة الأولى للحالات الطارئة غير المتوقعة والتي تشكل خطراً على الأمن العام، بعد خضوعهن إلى تدريبات عملية ونظرية وتمارين عسكرية عالية المستوى في مركز الاستجابة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وقدمت خريجات الدورة البالغ عددهن 21، وهن من منتسبات الدفعة الثالثة للطالبات المرشحات ضمن السنة الرابعة في أكاديمية شرطة دبي، أمام معالي القائد العام لشرطة دبي في ميدان الروية، عرضاً عسكرياً احترافياً في التعامل مع سيناريوهات طارئة، نفذن خلالها عمليات مداهمة ورماية وإنقاذ، وتعاملن مع مشتبه بهم، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير مركز الراشدية، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.